Pobega verso l’operazione: gli aggiornamenti sul centrocampista del Milan, infortunatosi nel match contro il Monza

Non arrivano buone notizie in casa Milan. Come riportato da Calciomercato.com, infatti, Tommaso Pobega viaggia spedito verso l’operazione.

Il report medico parlava di un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra, definendo la lesione meritevole di nuovo controllo fra una settimana al fine di scegliere il trattamento più opportuno. Una scelta che va verso i ferri piuttosto che verso la terapia conservativa.