Pobega Milan, quale futuro per il centrocampista? Ci sono due squadre di Serie A pronte a prenderlo. Le ultimissime notizie

Il mercato del Milan continua a muoversi in uscita, e tra i nomi in bilico c’è quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero è un obiettivo concreto della Cremonese, con cui ci sarebbe già stato un contatto. A riportare la notizia è Gazzetta.it, che delinea lo scenario per il futuro del giovane mediano.

Pobega, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha dimostrato le sue qualità nelle precedenti esperienze in prestito, ma il ritorno al Diavolo non gli ha garantito quella continuità di impiego che un giocatore della sua età (26 anni a luglio 2025) necessita per crescere e affermarsi. Per questo motivo, il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando la sua cessione, preferibilmente a titolo definitivo o con formule che possano garantire un incasso significativo.

La Cremonese, neopromossa in Serie A e desiderosa di costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria, ha mostrato un forte interesse per Pobega. Il club grigiorosso vede in lui il rinforzo ideale per il proprio centrocampo, in grado di abbinare dinamismo, fisicità e capacità di inserimento. Il contatto tra le parti è avvenuto, e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. La Cremonese sarebbe disposta a fare un investimento per assicurarsi un elemento di prospettiva e con esperienza nel massimo campionato.

Tuttavia, sulla situazione di Pobega resta alla finestra anche il Bologna. I felsinei, sempre attenti a cogliere le opportunità di mercato e a rinforzare la propria rosa con giocatori italiani di qualità, potrebbero inserirsi nella corsa per il centrocampista. Se l’affare con la Cremonese non dovesse concretizzarsi, o se il Bologna decidesse di affondare il colpo, la destinazione per Pobega potrebbe cambiare.

Il Milan è pronto a monetizzare l’uscita di Pobega per poi reinvestire le risorse. Il destino del centrocampista sembra ormai lontano da Milanello, con la Serie A che lo aspetta, sia a Cremona che, potenzialmente, a Bologna.