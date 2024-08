Pobega Milan, piovono conferme: ADDIO a un passo, ci pensano questi tre club. Le ULTIME

Pobega Milan, piovono conferme: ADDIO a un passo, ci pensano questi tre club. Le ULTIMISSIME sul suo futuro

Sport Mediaset ha fatto il punto sul futuro di Tommaso Pobega, che potrebbe lasciare il Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato.

Sulle tracce del centrocampista rossonero ci sarebbero in particolare tre club che militano in Serie A e che cercano rinforzi nel reparto in questi ultimi 12 giorni di trattative: si tratta di Genoa, Bologna e Fiorentina.