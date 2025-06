Pobega Milan, il Bologna vuole riscattarlo ma si tratta il prezzo! Ultimissime

Pobega Milan, sono serrate le trattative con il Bologna per il centrocampista italiano: i felsinei chiedono uno sconto sul riscatto

La finestra di mercato estiva del Bologna si sta animando, con diverse decisioni chiave in vista per la dirigenza rossoblu. Mentre il club è desideroso di trattenere alcuni volti familiari, le realtà finanziarie e gli obiettivi strategici stanno plasmando il loro approccio, come riportato dal giornalista di Sky Sport Italia Orazio Accomando.

Al centro delle discussioni c’è il futuro del centrocampista Tommaso Pobega. Attualmente in prestito dal calciomercato Milan, Pobega si è rivelato una risorsa preziosa per la rosa del Bologna. I rossoblu hanno espresso un forte desiderio di mantenere l’italiano tra le loro fila, riconoscendo il suo potenziale e il suo contributo all’equilibrio della squadra. Tuttavia, l’opzione di acquisto esistente fissata a ben 10 milioni di euro sembra essere un ostacolo significativo. Il Bologna sarebbe riluttante ad attivare questa clausola, portando a trattative in corso con il Milan per trovare una soluzione più reciprocamente vantaggiosa. Ciò potrebbe comportare un altro periodo di prestito, magari con un’opzione di acquisto rivista, o un trasferimento permanente a un costo ridotto. Le prossime settimane saranno cruciali poiché entrambi i club mirano a risolvere il futuro di Pobega.