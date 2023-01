Pobega: «L’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione». Le parole del calciatore rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del match di Coppa Italia contro il Torino. Ecco le parole del centrocampista Milan:

«È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo».