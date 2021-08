Pobega Cagliari, i rossoblu pensano al centrocampista rossonero

È forte l’interesse del Cagliari per Tommaso Pobega. Il centrocampista potrebbe lasciare il Milan solo se i rossoneri troveranno un sostituto

È forte l’interesse del Cagliari per Tommaso Pobega, centrocampista del Milan. I rossoneri, come riporta Tuttosport, sarebbero disposti a lasciarlo andar via solo nel caso in cui si trovasse un suo sostituto, meglio ancora se il giocatore si chiamasse Bakayoko.

I rossoblù, in emergenza a centrocampo, incrociano le dita.