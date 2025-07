Pobega, il Bologna mette sul piatto 6 milioni: il Milan ha le idee chiare. Sulla trattativa

Pobega, il Bologna ora ci crede. Prestito con diritto (che può diventare obbligo), il Milan per il momento non si smuove

Le trattative di calciomercato entrano nel vivo e uno dei nomi più discussi tra le squadre italiane è quello di Tommaso Pobega, centrocampista attualmente in forza al Milan. Il Bologna, guidato dal tecnico italiano Vincenzo Italiano, ha manifestato un forte interesse nel riportare il giovane mediano tra le proprie fila, ma le visioni sul tipo di trasferimento tra le due società sembrano divergenti.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club emiliano, fresco di qualificazione alla Champions League, starebbe spingendo per un nuovo prestito con obbligo di riscatto. L’offerta dei rossoblù si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro, con la clausola che diventerebbe vincolante al raggiungimento di determinate condizioni, presumibilmente legate alle presenze in campo o al raggiungimento di obiettivi sportivi. Questa formula permetterebbe ai felsinei di dilazionare l’investimento, valutando al contempo l’apporto del giocatore nel corso della prossima stagione.

D’altra parte, il Milan, sotto la guida del nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca, sembra avere idee più definite per il futuro di Pobega. I rossoneri, infatti, prediligerebbero una cessione a titolo definitivo. La richiesta del Diavolo per il cartellino del centrocampista si attesterebbe tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Questa cifra rifletterebbe la volontà del club meneghino di monetizzare immediatamente il valore del giocatore, potendo così reinvestire i fondi in altri obiettivi di mercato.

Il Contesto delle Negoziazioni

Le posizioni distanti tra le due società rendono la trattativa complessa ma non impossibile. Il Bologna vede in Pobega un rinforzo ideale per il proprio centrocampo, in grado di garantire dinamismo e interdizione, caratteristiche apprezzate da Italiano. Il Diavolo, invece, pur riconoscendo le qualità del proprio prodotto del vivaio, potrebbe considerarlo sacrificabile in un reparto che vanta già diverse opzioni e dove si cercano profili con caratteristiche diverse o di maggiore esperienza internazionale.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’epilogo di questa vicenda. Sarà interessante vedere se una delle due parti cederà sulle proprie posizioni o se si cercherà una soluzione intermedia che possa accontentare entrambi i club. Il futuro di Tommaso Pobega è ancora tutto da scrivere, con il centrocampista che attende di conoscere quale maglia vestirà nella prossima stagione.