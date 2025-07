Mercato Milan, deadline per Thiaw: il tedesco darà una risposta al Como entro... Ultimissime

Mercato Milan, Malick Thiaw, difensore tedesco, darà una risposta definitiva al Como entro martedì: tutti i dettagli

Il calciomercato estivo del Milan sta finalmente entrando nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di consegnare a mister Massimiliano Allegri una squadra completa e competitiva nel minor tempo possibile. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Samuele Ricci e aver bloccato il talentuoso Luka Modric, l’attenzione si sposta ora su altri settori del campo, in particolare la difesa, dove si registrano movimenti e offerte importanti. La stagione rossonera, lo ricordiamo, prenderà il via in anticipo rispetto alla concorrenza con i trentaduesimi di Coppa Italia, rendendo ancora più urgente l’assemblaggio della rosa.

A fare il punto della situazione è stata Monica Colombo, stimata firma de Il Corriere della Sera, in un’interessante analisi veicolata attraverso il canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato chiaro e dettagliato delle dinamiche attuali in casa Milan, con focus particolare sul futuro di alcuni elementi chiave e sugli obiettivi difensivi.

Il Futuro di Malick Thiaw e l’Interesse del Como

Una delle questioni più calde riguarda il difensore Malick Thiaw. Secondo quanto riportato dalla Colombo, il Como ha presentato un’offerta concreta per il giocatore, e si attende una risposta da parte sua intorno a martedì, all’inizio della prossima settimana. Questo indica come il club lariano stia mostrando grande dinamismo nella costruzione della sua nuova squadra. La decisione di Thiaw sarà cruciale non solo per il suo futuro ma anche per le successive mosse del Milan in difesa. Un’eventuale cessione potrebbe liberare risorse e spazi per nuovi innesti, permettendo al Diavolo di rimodellare il reparto secondo le esigenze tattiche di Allegri.

La Corsa per Leoni e il Ruolo di Allegri

Un altro nome caldo per la retroguardia milanista è quello di Leoni. Monica Colombo sottolinea che proprio mister Allegri è il principale sponsor per l’arrivo di questo giovane talento. Se Giovanni Cherubini, responsabile del settore giovanile della Juventus, dovesse decidere di cederlo, il Milan sarebbe in pole position, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza. L’Inter, infatti, è un’altra pretendente agguerrita, spinta anche dal suo allenatore delle giovanili, Cristian Chivu. Tuttavia, i nerazzurri, così come il Milan, non possono permettersi di fare operazioni in entrata senza prima aver realizzato cessioni importanti. Questa situazione crea una sorta di “effetto domino” nel mercato, dove ogni mossa è legata a una precedente uscita.

Il fatto che Allegri sia il “principale sponsor” di Leoni evidenzia la volontà del tecnico di avere voce in capitolo nelle scelte di mercato, puntando su giocatori che si adattino alla sua visione di gioco e che abbiano il potenziale per crescere sotto la sua guida. La velocità con cui il Milan riuscirà a chiudere queste operazioni sarà fondamentale per la preparazione della squadra in vista degli impegni ufficiali, permettendo ad Allegri di lavorare con il gruppo al completo il più a lungo possibile. La finestra di mercato è ancora lunga, ma le prime mosse e le trattative in corso mostrano un Milan proattivo e determinato a rinforzare la propria rosa per affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.