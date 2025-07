Pobega, il Bologna torna alla carica: pronta un’offerta al Milan. Le ultime

Pobega può tornare al Bologna dopo la parentesi dello scorso anno? Pronta una nuova offerta per il centrocampista

Il Bologna di Giovanni Sartori, direttore tecnico noto per la sua abilità nel fiutare talenti e concludere affari vantaggiosi, si prepara a riaprire i dialoghi con il Milan per assicurarsi le prestazioni di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero, profilo apprezzato dal tecnico dei felsinei e dalla dirigenza bolognese, è tornato prepotentemente nel mirino dei rossoblù, che puntano a rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione.

La scorsa settimana, il Bologna non ha esercitato il diritto di riscatto precedentemente fissato a 12 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla società emiliana. Tuttavia, l’interesse per Pobega non si è spento; al contrario, i Rossoblù sono pronti a riformulare un’offerta, sperando di concludere l’affare per una cifra più accessibile, stimata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Questa mossa sottolinea la volontà del Bologna di investire su giocatori giovani ma già con esperienza in Serie A, in linea con la filosofia del club.

Tommaso Pobega, prodotto del vivaio del Milan, è un centrocampista classe 1999 dotato di fisicità, buone doti di interdizione e capacità di inserimento in fase offensiva. Negli ultimi anni ha maturato esperienze significative in prestito con diverse squadre di Serie A, tra cui Spezia e Torino, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Nonostante il suo impegno e la sua professionalità, Pobega ha trovato poco spazio nelle gerarchie del Diavolo, soprattutto sotto la guida di Stefano Pioli, l’allenatore che ha condotto i rossoneri alla vittoria del campionato italiano nel 2022. La forte concorrenza nel centrocampo del Milan, con giocatori di caratura internazionale, ha spesso relegato Pobega a un ruolo di riserva.

Per il Diavolo, la cessione di Pobega, seppur a una cifra inferiore rispetto al diritto di riscatto, rappresenterebbe comunque un’opportunità per fare cassa e reinvestire nel mercato. Il club di Via Aldo Rossi è sempre attento a bilanciare le esigenze tecniche con quelle finanziarie, e la partenza del centrocampista potrebbe liberare risorse per altri obiettivi.

Il Bologna, dal canto suo, vede in Pobega il profilo ideale per aggiungere dinamismo e robustezza al proprio reparto mediano. I felsinei, che si preparano a una stagione che potrebbe vederli protagonisti anche in Europa, desiderano costruire una rosa profonda e competitiva. Si parla già di un contratto quinquennale, fino al 2029, pronto per Pobega, a testimonianza della fiducia che il Bologna ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. Le trattative sono destinate a intensificarsi nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro che soddisfi tutte le parti coinvolte.