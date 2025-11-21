Playoff Mondiali, la Serie A studia un calendario per aiutare l’Italia: ecco tutti i dettagli

Playoff Mondiali, la Serie A si rende disponibile per modificare il calendario e favorire l’Italia di Gattuso in vista della sfida con l’Irlanda del Nord

La Nazionale italiana, guidata dal CT Rino Gattuso, si trova di fronte a un appuntamento cruciale: i playoff per l’accesso al Mondiale. Per prepararsi al meglio, Gattuso sta valutando diverse strategie, tra cui l’organizzazione di uno stage per cementare il gruppo e testare schemi in vista degli incontri contro l’Irlanda del Nord e la potenziale seconda avversaria.

Un momento di ritrovo sembra essere la soluzione più realizzabile. Si ipotizza un mini-stage per lunedì 9 febbraio, con possibilità di estensione alla domenica e al martedì per i giocatori non impegnati nei quarti di Coppa Italia. Il resto delle opzioni, come lo spostamento di intere giornate di campionato, si rivela molto più complesso a causa della fitta rete di impegni.

Playoff Mondiali, la promessa di Simonelli

La Lega Serie A ha espresso disponibilità, con il presidente Ezio Simonelli che ha promesso di fare “il possibile per stare vicino agli azzurri”. Tuttavia, ha sottolineato come lo spostamento di una giornata di campionato sia ostacolato dagli accordi contrattuali con le televisioni (DAZN, Sky, Mediaset). I principali nodi da sciogliere rimangono i calendari nazionali e internazionali, le varie coppe e la Coppa Italia. Anche anticipare partite a fine marzo è reso arduo dagli ottavi delle coppe europee (Champions, Europa e Conference League).

Nonostante le difficoltà, i club di Serie A confermano un fronte unito. Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha dichiarato: “Dobbiamo essere uniti per arrivare al Mondiale. Faremo il possibile per favorire la Nazionale”. Lega e società stanno dunque lavorando per trovare soluzioni che permettano di liberare i calciatori il prima possibile, pur nel rispetto di un calendario già saturo.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.