Pjanic: «Allegri conoscendolo ci crede, tutto può succedere. Migliori? Lui per la gestione» 

Pjanic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha detto la sua anche sul tecnico del Milan, Max Allegri

Miralem Pjanic ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex Roma e Juventus ha parlato anche di Massimiliano Allegri e della lotta Scudetto. Queste le parole:

SU ALLEGRI E LO SCUDETTO – «Conoscendolo, ci crede. È il numero uno nella gestione della squadra. Tutto può succedere, ma l’obiettivo più realistico è la qualificazione in Champions. Lo scudetto lo può perdere solo l’Inter».

RETROSCENA SU ALLEGRI – «Vedeva tutto in anticipo. Prima dei quarti di Champions col Barça mi prende da parte: ‘Prova qualche angolo per Chiello, domani facciamo gol così’. Detto fatto. Mi pungolava anche sulle punizioni, mi diceva che non sapevo calciarle. Max mi stimolava. Anche Cristiano Ronaldo mi lasciò le punizioni dopo un po’. Cris a Madrid era uno specialista, mentre alla Juventus era incappato nella maledizione della barriera. Così dopo un paio di mesi mi disse: ‘Mire, tocca a te’. Che squadrone: le partitine erano come semifinali di Champions League».

MIGLIORI ALLENATORI AVUTI – «Luis Enrique per le idee, Allegri per la gestione»

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN