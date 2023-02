Terremoto in Turchia: Pirlo aiuta nei centri assistenza

C’è anche Andrea Pirlo, ex Milan e attuale allenatore del Karagumruk, ai aiutare nei centri assistenza dopo il terremoto in Turchia

Il terremoto che ha devastato il sud della Turchia ha messo in moto una imponente macchina d’aiuto, che ha coinvolto anche il mondo del calcio, con squadre, calciatori e allenatori in prima fila per aiutare nelle zone del disastro.

Anche Andrea Pirlo, tecnico del Karagumruk, non si è tirato indietro: nella foto lo si vede all’opera in un centro di assistenza per gli sfollati.