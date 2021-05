Pirateria, De Servio: «Grandi risultati ottenuti, la criminalità ci danneggia»

L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della maxi operazione contro le TV Pirata condotta negli scorsi giorni

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, annuncia un accordo con Google per tutelare i tifosi e fermare la pirateria. Le parole riportate dall’ANSA.

«Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria, ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei diritti, ma anche dei licenziatari e dei tifosi.

Ringrazio le forze dell’ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste nella lotta alla diffusione dei servizi illegali: arriveremo presto a un livello di protezione unico al mondo».