Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Verona, tornando anche sulla prestazione vista contro il Milan:

«Se giocheremo come abbiamo fatto contro Atalanta e Milan sono convinto che raggiungeremo l’obiettivo e il nostro direttore generale ci darà una marcia in più con la sua esperienza. In questo momento sono felice soprattutto dell’apporto della vecchia guardia, gente che ha dimostrato nelle ultime partite di tenere molto alla Salernitana e di voler dare un contributo. Io, come loro, ho ricevuto affetto e sostegno incondizionato ed è tempo di ripagare la fiducia di chi ci segue e del presidente portando a casa risultati positivi»