Pioli, tre gare a rischio: il tecnico potrebbe rientrare il mese prossimo

Pioli, tre gare a rischio: potrebbe rientrare il mese prossimo, previo esito negativo che potrebbe arrivare anche oggi da controprova. Così scrive Gazzetta di questa mattina, oggi l’esame per stabilire se ti tratti di vera positività o di un falso positivo, come già successo per Donnarumma ed Hauge.

LE TRE GARE A RISCHIO- Se l’esito della controprova di oggi dovesse essere positivo, Pioli potrebbe saltare in primis la trasferta del San Paolo contro il Napoli di domenica 22 novembre, poi la trasferta francese contro il Lille in Europa League ed infine la gara di campionato interna contro la Fiorentina di domenica 29 novembre. Ovviamente il condizionale rimane d’obbligo, in attesa di ulteriori sviluppi.