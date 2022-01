ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli sicuro: «Tonali il miglior giovane che abbia mai allenato». Così il tecnico sul centrocampista del Milan

Stefano Pioli ha parlato di Sandro Tonali in conferenza stampa.

Le sue parole: «Il segreto di Tonali è il talento e il lavoro che fa ogni giorno per migliorare. È cresciuto, la posizione non è così determinante. A volte si apre sul centro-destra. Ha avuto bisogno di un percorso di conoscenza, che giochiamo con uno o due mediani non è un problema per lui. Ha acquisito la consapevolezza per essere utile in entrambi le fasi. Se è il miglior giovane che abbia mai allenato? Sì, è a un livello molto alto»