Pioli sul mercato: «Servono giocatori di qualità che vogliano il Milan»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: le sue parole sul mercato estivo

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni sul mercato estivo:

«La squadra ha bisogno di qualità. Non sono ancorato a posizioni fisse. Il nostro sarà un sistema fluido, cambieremo costruzione e fase difensiva di partita in partita. Non pretendo posizioni fisse. Mi interessa che sia un giocatore di qualità, che vuole il Milan e che voglia crescere con noi raggiungendo i migliori successi».