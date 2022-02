Pioli sul derby: «È stato equilibrato. Fallo Giroud? Ecco cosa penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli torna a parlare del derby vinto sabato contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni sulla partita e sulla moviola

Stefano Pioli parla così del derby di sabato scorso. Le sue dichiarazioni a Radio 1.

DERBY – «Non abbiamo smesso di crederci e ha continuato a giocare. I dati della partita non rispecchiano i commenti che ho sentito. E’ stata una partita equilibrata, dove gli episodi cambiano la partita».

METRO ARBITRALE – «Sono favorevole a questo tipo di direzione. E’ l’arbitro che deve decidere come indirizzare in questo senso la partita e devono essere bravi i giocatori a seguirlo. I mezzi falli non vanno fischiati, in Europa questi non vengono ravvisati».