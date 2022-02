ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Udinese. Ecco cosa ha detto su Saelemaekers

«Vedremo domani se sarà titolare. E’ un giocatore vivace, deve essere più preciso in alcune giocate. Ma ha le qualità per essere più efficace in certe situazioni»

