Pioli su Mandzukic: «A gennaio volevamo prendere un centravanti pronto»

Il Milan ha affrontato gran parte della stagione senza un centravanti. Sia per gli infortuni di Ibra che di Mandzukic

Il Milan ha affrontato gran parte della stagione senza un centravanti. Inizialmente per gli infortuni di Ibrahimovic, poi anche per quelli di Mandzukic da gennaio in poi. In effetti i rossoneri hanno cominciato la stagione solo con un bomber, per di più 40enne.

Stefano Pioli a Sky Sport ha parlato anche dell’acquisto del croato a costo zero:

«Ci è mancato un attaccante di ruolo? Sì, però bisogna avere anche un po’ di equilibrio nelle valutazioni. Nelle ultime due non c’erano Zlatan, ho sentito dire prima che siamo Ibradipendenti e poi che giochiamo meglio senza di lui. Mandzukic è stato preso per questo però da quando è arrivato al Milan ne ha passate tante.

A gennaio la nostra idea era quella di prendere un centravanti pronto. Oggi non abbiamo perso per il vice Ibra ma per una situazione troppo tesa».