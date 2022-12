Pioli su De Ketelaere: «Nessuno ha dubbi sulle sue qualità»

In un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su De Ketelaere

Stefano Pioli parla così di Charles De Ketelaere. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla Gazzetta dello Sport.

«Dubbi sulle sue qualità non ne ha nessuno, ma si danno giudizi affrettati. A differenza di Tonali, che era vicino casa, lui è qui da quattro mesi, in un campionato diverso, non ha mai vissuto attenzioni simili. L’apparenza inganna: è semplice e forte, ma non immune dalle pressioni. Arriverà sicuro: l’esperienza del Mondiale, anche se per poco, gli ha fatto bene.»

