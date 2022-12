Pioli: «Il Milan ha qualità e determinazione. A Theo e Giroud ho detto…». L’allenatore del Milan sulla ripresa della Serie A e tanto altro

Stefano Pioli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato degli obiettivi del Milan e di alcuni suoi protagonisti.

LA SFIDA AL NAPOLI – «Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite e tutte le competizioni.»

LA CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions è sempre stata la casa del Milan, è impossibile non avvertirne il fascino. Se alziamo il livello delle prestazioni, della qualità e dell’attenzione, allora possiamo superare il Tottenham. L’obiettivo è quello di fare un altro step e avvicinarsi verso il traguardo finale: tornare a competere con le grandissime d’Europa per la vittoria finale.»

LA CRESCITA – «Siamo più forti dello scorso anno come collettivo perché sono cresciuti tanti singoli. Resto assolutamente convinto delle qualità del mio gruppo.»

RECUPERI DI MAIGNAN E IBRA – «Per Maignan ci vuole ancora un po’, non credo sarà pronto per Salerno. Anche per Ibra dobbiamo ancora aspettare. Lui ha un’intelligenza superiore, si è calato in una realtà diversa.»

LEAO – «Consiglio a Leao di restare. Ha uno sviluppo incredibile, una crescita esponenziale, ma ci sono degli aspetti su cui può ancora lavorare. Con noi, in un contesto che conosce benissimo, questo può agevolarlo. Lo vedo davvero felice.»

DE KETELAERE – «Dubbi sulle sue qualità non ne ha nessuno, ma si danno giudizi affrettati. A differenza di Tonali, che era vicino casa, lui è qui da quattro mesi, in un campionato diverso, non ha mai vissuto attenzioni simili. L’apparenza inganna: è semplice e forte, ma non immune dalle pressioni. Arriverà sicuro: l’esperienza del Mondiale, anche se per poco, gli ha fatto bene.»

GIROUD E THEO – «Ho tifato per lui e Theo. Ho detto loro che devono essere orgogliosi del percorso che hanno fatto. Oliviero si è dimostrato il campione, fuori e dentro il campo. Theo sta dimostrando quello che io e Paolo (Maldini) gli diciamo da un po’: è il terzino sinistro più forte del mondo.»

IL MONDIALE DI MESSI – «Per me ci sono tre leggende in questo sport: Pelé, Maradona, Messi.»

AMBIZIONI PERSONALI – «L’ambizione è crescere ancora, sappiamo quanto sia gratificante vincere e noi non vogliamo fermarci qui.»