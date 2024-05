Pioli parla ai tifosi: «Tornato tante volte da San Siro col cuore pieno di gioia. Ora l’aria è un po’ cambiata». Le parole in conferenza stampa

Pioli ha parlato in conferenza stampa per analizzare Milan-Genoa e soprattutto l’ambiente che si è sviluppato con i tifosi rossoneri nelle ultime settimane.

DA PIOLI IS ON FIRE ALLA CONTESTAZIONE – «In questi anni sono tornato a casa da San Siro col cuore pieno di gioia per il sostegno che i tifosi mi han dato. L’aria è un po’ cambiata, sono più triste dentro ma bisogna andare avanti. Quando c’è tanto amore ci sono sempre degli eccessi. Ho goduto tanto dentro di molte soddisfazioni e ho sofferto tanto».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA