Pioli si sente nella storia del Milan? Il tecnico non ha dubbi: «Sì, vi svelo anche il MOTIVO». Le parole in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per analizzare il match contro il Genoa. Il tecnico ha inoltre risposto a una domanda sulla storia che ha scritto in rossonero.

SI SENTE NELLA STORIA DEL MILAN – «Chiaro che sono nella storia del Milan. Ma non perché ho vinto lo Scudetto solo ma perché ho allenato questo club per 5 stagioni. Ci saranno momenti positivi e negativi».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA