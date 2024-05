Pioli Milan, clima ostile dei tifosi nei suoi confronti? «Sono stato elogiato tantissimo e criticato tantissimo. Non c’è una via di mezzo»

Pioli Milan, clima ostile dei tifosi nei suoi confronti? Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa il clima in casa Milan degli ultimi giorni dopo l’eliminazione dall’Europa League e il sesto derby consecutivo perso. Contro il Genoa c’è la voglia di qualificarsi aritmeticamente alla prossima Supercoppa italiana.

CLIMA OSTILE? – «Quando alleni un grande club come il Milan non c’è una via di mezzo. Sono stato elogiato tantissimo e criticato tantissimo. Ma fa parte dell’allenare una grande squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA