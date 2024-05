Fonseca Milan, il tecnico resta in corsa! Sta temporeggiando col Marsiglia per QUESTO motivo. La situazione sul nuovo allenatore

Nonostante le voci delle ultime ore vedono sempre più vicino alla panchina del Milan Sergio Conceicao, anche il nome di Fonseca è da tenere in considerazione.

L’ex allenatore della Roma, come riportato da Gianluca Di Marzio, starebbe temporeggiando col Marsiglia, che gli ha già fatto un’offera importante, proprio per vedere come si muoverà la dirigenza rossonera nei prossimi giorni.