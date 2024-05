Moncada presente per Monza Lazio, il dirigente rossonero osserva questi calciatori: un nome sorprende i tifosi

Moncada assiste a Monza Lazio: ecco quali calciatori osserverà il dirigente rossonero nel match di Serie A delle 18:00

Una serata da spettatore per Geoffrey Moncada, capo dell’area sportiva rossonera, all’U-Power Stadium di Monza per il match di Serie A tra i brianzoli e la Lazio.

Il dirigente rossonero osserverà alcuni calciatori accostati al calciomercato Milan come Di Gregorio e Colpani ma anche per osservare il rossonero in prestito Daniel Maldini che sta facendo bene sotto la guida di Palladino. Come riportato da Nicolò Schirà, il dirigente osserverà anche Warren Bondo.