Pioli a Sky: «La squadra ha voluto la vittoria, classifica ancora virtuale»

Stefano Pioli ha parlato a Sky, nel post partita di Milan Empoli. Ecco le parole dell’allenatore rossonero sulla partita:

CLASSIFICA – «La classifica è ancora virtuale, sarebbe più regolare se tutti giocassero lo stesso numero di partite, ma ci affidiamo agli organi di competenza»

DEADLINE SCUDETTO – «La deadline scudetto? all’ultima giornata, prima dell’ultima giornata, io non firmo nulla in questo momento, non dobbiamo ne guardarci troppo avanti ne troppo indietro ma pensare alla prossima partita»

IN CAMPO CON LA SQUADRA NEL PRE GARA – «L’ho sempre fatto. Li conosco ho cercato di tranquillizzarli di stimolarli, ma li ho trovati pronti»

PARTITA – «Ad inizio secondo tempo abbiamo perso troppi palloni perchè ci siamo mossi poco, ci siamo concentrati sul palleggio. Stiamo pensando sempre a migliorare, non riuscedo a dominare l’abbiamo controllata con l’attenzione, vincere queste partite significa che la squadra ha voluto la vittoria, e con questa mentalità ci toglieremo soddisfazioni»

JUVENTUS – «La Juventus la tengo dentro, nove partite sono tante, ha una striscia positiva importante, tengo tutte le prime 5 dentro»