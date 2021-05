Pioli: «Siamo tornati a casa. Ringrazio società, staff e tifosi»

Attraverso un post sui social apparso sul profilo del Milan, Stefano Pioli ha così voluto dedicare il raggiungimento dell’obiettivo Champions League alla tifoseria rossonera:

«Siamo tornati a casa. Grazie alla Società che ci ha permesso di lavorare in modo eccezionale; grazie ai dirigenti, all’area tecnica, ai giocatori e allo staff, ea tutti i tifosi che ci hanno dimostrato quanto sia importante il Milan».

🗣️ "We have returned home. Thanks to the Club which allowed us to work in an exceptional way; thanks to the directors, the technical area, the players and staff, and all the fans who have shown us how important AC Milan is."#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/Ov5qCeXrmr

