Pioli: «Scudetto? Se mesi fa ci avessero detto che…»

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro l’Inter, Stefano Pioli, tecnico del Milan ha così parlato: «Ha pesato molto il gol subito dopo 5 minuti, abbiamo fatto fatica poi a trovare ritmo e serenità. Abbiamo permesso all’Inter di fare la partita dove è più forte: aspettare e ripartire. Non siamo riusciti a fare gol nel nostro momento migliore e sul secondo gol dovevamo fermare l’azione prima. Non ho niente da dire sul secondo tempo dei miei giocatori, sul primo sì».

TANTI TIRI – «L’ultima giocata non è stata di livello come doveva essere. Nel secondo tempo abbiamo tirato tanto in porta, Handanovic era da tanto che non parava così tanti tiri e così bene. La qualità della pressione alta è mancata perché l’Inter in fase di costruzione prende posizioni non facili per il nostro stile di gioco. Abbiamo cercato di indirizzarli e non siamo stati così aggressivi perché non volevamo lasciargli troppo campo aperto».

ALTRO PASSO FALSO – «La nostra forza è sempre stato l’equilibrio. Se 8-9 mesi fa ci avessero detto che saremmo stati secondi in classifica avremmo fatto i salti di gioia. Sappiamo che nelle ultime tre partite non abbiamo messo in campo il massimo delle nostre capacità. La partita sbagliata però è stata quella di Spezia, oggi la partita l’abbiamo fatta poi è chiaro che bisogna alzare un po’ il livello ma dobbiamo continuare a mantenere lucidità. Quando si perde si deve lavorare di più e meglio».

FORMA FISICA – «I dati che abbiamo sia nelle sedute di allenamento che in partita non sono mai state inferiori agli avversari. Abbiamo sicuramente avuto qualche infortunio di troppo, siamo stati gli unici a fare i preliminari ma questo non deve essere una scusa. E’ la prima settimana negativa di questa stagione anche se quella di giovedì non è stato un brutto risultato».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic ha chiesto il cambio perché ha sentito un crampo. Vedremo poi giovedì e domenica che decisioni prendere a riguardo».