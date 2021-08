Pioli ritrova Kessie e Bennacer: centrocampo al completo contro la Samp

Stefano Pioli ritrova finalmente Bennacer e Kessie. Contro il Panathinaikos saranno titolari come con la Sampdoria domenica prossima

Sabato prove generali di campionato nell’amichevole contro il Panathinaikos. I mediani titolari si sono allenati con il gruppo a Milanello. Kessie è rientrato dopo i Giochi, Bennacer dopo il COVID-19.

Due ritorni fondamentali per Stefano Pioli in vista dell’imminente inizio delle gare ufficiali (Sampdoria). Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.