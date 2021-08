Milanello: il resoconto dell’allenamento odierno agli ordini di Pioli

Milanello: sono ripresi nella giornata odierna gli allenamenti della truppa rossonera in vista dell’amichevole di sabato 14 agosto

Dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, al fine di alleggerire i carichi derivanti dalle fatiche accumulate in questi giorni, la squadra rossonera è tornata al lavoro alla presenza di Maldini e Massara.

Dopo una prima fase di attivazione muscolare in palestra, i rossoneri si sono riversati sul campo esterno per dedicarsi ad esercizi col pallone, con esercitazioni sul possesso palla, e di mobilità.

La squadra si è poi suddivisa in due gruppi: da una parte è andata in scena una partitella a porte piccole su campo ristretto; dall’altra, lavoro tecnico-tattico e tiri in porta, prima della partitella finale su metà campo.

Il programma per l’allenamento di domani, prevede una sola seduta mattutina: prosegue dunque la marcia d’avvicinamento all’esordio stagionale sul campo della Sampdoria, previsto per lunedì 23 agosto.