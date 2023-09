Pioli e il gap con l’Inter: «Non mi interessano gli ultimi derby, ma…». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del gap con l’Inter. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco».

