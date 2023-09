Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby dell’Inter contro il Milan valido per la quarta giornata di Serie A 23-24

TESTA VERSO IL DERBY – «Deve essere così, abbiamo cominciato bene vogliamo continuare così»

CURIOSITA’ – «Ero curioso prima della prima di campionato. Ora sono convinto di come la squadra si è preparata e di come affronterà la gara. L’abbiamo preparato nei dettagli»

GIROUD COME IBRAHIMOVIC – «Di Zlatan ce ne è uno. La squadra è cresciuta e all’interno ci sono giocatori di carattare importanti e Giroud è uno di questo ma la crescita di questi anni la crescita ha permesso anche ai giovani di maturare »

GAP CON L’INTER – «Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco»

KJAER-«Sta bene ed è pronto sotto tutti gli aspetti ad affrontare il derby di domani»

NAZIONALI INTER IN GOL – «Speriamo di esserci tenuti i gol per domani. Bisogna essere sempre preoccupati. L’Inter ha giocato alla pari col City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro»

APPROCCIO -«Ogni partita deve essere l’occasione di dimostrare la nostra forza e anche i giocatori devono pensarla così, ogni partita è una tappa di un treno che passa noi dobbiamo starci bene su quel treno»

PUNTO DI FORZA -«Lo dirò domani dopo la partita, ci vorrà una partita di alto livello in tutte le situazioni»

COSA VUOLE VEDERE -«Voglio vedere il Milan e giocare con l’approccio e la qualità giusta, per il resto non abbiamo paura di nulla»

PREPARAZIONE -«Non ho guardato i derby del passato ma solo le nostre prime tre partite e le loro prime tre»

ACQUISTI -«Abbiamo acquistato giocatori per cercare di migliorare la squadra, vincere tutte le partite e non una singola partita piuttosto di un’altra»

LEAO – «Leao è cresciuto, sta diventando un giocatore dominante e determinante e questo è quello che deve fare anche domani»

CON KJAER IN CAMPO – «Non cambia il modo di difendere, perché dovrebbe farlo»

CARDINALE – «Ci fa piacere l’interesse di Cardinale nei nostri confronti, ho parlato con lui, queste partite hanno dato buoni segnali ma è solo l’inizio»

CALDARA – «Caldara ha un problema alla caviglia domani non sarà a disposizione e credo che non lo sarà per un po’ di tempo»

GESTIONE DELLA SQUADRA – «Adesso dovrò gestire molto bene le performance dei giocatori, viste le tante partite in 21 giorni. Ora pensiamo solo al derby, poi da domenica al Newcastle»

TENSIONE PRE DERBY – «Mi sta piacendo come i nuovi stanno preparando e vivendo questi giorni prima del derby. Io sono sicuro che nessuno stia pensando ai derby del passato ma solo a giocare e vincere il derby di domani»

DERBY TROPPO PRESTO – «Presto o tardi che sia non conta nulla, il calendario è questo, i derby si giocano per vincere e noi vogliamo vincerlo»

PELLEGRINO – «Un giocatore attento disponibile, può fare bene anche da terzino, ci darà soddisfazioni»

CHE MILAN SARA’ – «Dobbiamo giocare da Milan, dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile. Domani inizia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti»

COSA SERVE A QUESTO MILAN – «Dobbiamo essere meno frenetici e controllare di più la partita, capire quando attaccare di più o quando gestire di più, vogliamo essere dominanti»

ASPETTI IMPORTANTI – «Ogni aspetto è importante durante la partita la prestazione deve essere completa sotto ogni punto di vista»