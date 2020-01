Pioli: «Oggi vincenti ma non belli. Se uno parte, uno arriva»

Stefano Pioli in conferenza stampa al termine della gara vinta dal Milan contro il Brescia allo stadio Mario Rigamonti

Intervenuto al termine della partita vinta dal Milan contro il Brescia questa sera al Mario Rigamonti, Stefano Pioli ha così parlato della quarta vittoria consecutiva ottenuta dai suoi: «Abbiamo vinto ma non siamo stati belli. Abbiamo però messo in campo un grandissimo atteggiamento sapendo anche soffrire ma trovando la lucidità di fare bene anche in avanti. Dobbiamo migliorare, siamo soddisfatti per gli ultimi risultati ma a livello tecnico e tattico dobbiamo fare meglio se vogliamo puntare ad obiettivi più alti».

MOMENTO – «Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa rispetto a quando siamo partiti. Abbiamo cambiato tante cose ma soprattutto l’atteggiamento. Stasera abbiamo avuto un’altra dimostrazione di quanto sia difficile il campionato italiano. Martedì abbiamo la Coppa Italia e vogliamo andare avanti».

SU IBRA – «E’ un valore aggiunto per la presenza che ha nel campo ma anche il resto della squadra è stata brava ad invertire la rotta dopo la caduta rovinosa di Bergamo».

MERCATO – «Se ci saranno uscite eventualmente ci saranno entrate. Gli ultimi giorni sono sempre complicati e difficili, venerdì prossimo scopriremo. Lucas sta attraversano un momento particolare, ieri e non prima si è detto poco sereno e perciò ho preferito non convocarlo».