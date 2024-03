Pioli a Milan TV: «Rosso a Pellegrini? Noi abbiamo rispettato il regolamento, bravo Okafor in questa cosa»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match di campionato vinto contro la Lazio

Nel corso del postpartita di Lazio Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, si è espresso così ai microfoni di Milan TV.

SUL MATCH – «Meno bella come partita, soprattutto nel primo tempo serviva ritmo e velocità. Nel secondo oltre gli episodi abbiamo alzato il ritmo e abbiamo fatto la partita. Atteggiamento mentale giusto, sapevamo che potevamo vincerla».

ALTRO GOL DALLA PANCHINA – «Siamo in un buon momento a livello mentale e a livello di campo. Sono due, tre mesi che giochiamo a buon livello. La Lazio è forte e motivata, un allenatore non può che essere contento di come certi giocatori subentrano e cambiano la partita. Bravo Noah: non è facile fare l’alternativa a Leao, lui lavora sempre bene e si merita questa serata».

I CARTELLINI E L’EPISODIO DI PELLEGRINI – «L’episodio è facile da leggere, noi abbiamo rispettato il regolamento: se l’arbitro non fischia, facciamo bene a giocare la palla. Tanti cartellini? È diventata una partita nervosa, non facile da gestire. Anche a me piacerebbe ne venissero dati meno, a volte vengono puniti falli in modo eccessivo».