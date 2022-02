Pioli a Milan Tv: «Una voglia incredibile, adesso testa alla Coppa Italia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli a Milan Tv ha parlato commentando la vittoria in rimonta nel derby contro l’Inter, le sue parole:

VITTORIA – «Una voglia incredibile, una vittoria importante per tutto, una vittoria pesante, una soddisfazione enorme. Abbiamo giocato un calcio coraggioso, abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso quindi c’è tanto da fare».

CAMBI – «Nel secondo tempo abbiamo preso più campo, mancava quel qualcosa in più che Messias e Brahim Diaz ci hanno dato. I cambi servono per quello, l’importante non è quanti minuti vieni impiegato ma la qualità che metti in quei minuti e che tutti abbiano rispetto per gli altri compagni»

COPPA ITALIA – «Adesso testa alla Coppa Italia, una competizione a cui teniamo, vogliamo arrivare in finale»