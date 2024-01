Pioli a Sky: «C'è ancora tanta strada da fare, non pretendo gratitudine ma rispetto. Su Leao...»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato dopo la vittoria contro la Roma: tutte le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Milan Roma.

RIMPIANTI – «Non è il momento di guardarci indietro. C’è ancora tanta strada da fare. Sappiamo che nel mese in cui abbiamo fatto solo due punti abbiamo penalizzato la classifica. Dobbiamo pensare solo a noi e poi i bilanci si faranno più avanti».

LEAO – «Da Rafa ci si aspetta sempre la giocata vincente. Sta migliorando dopo l’infortunio avuto però certo che ci si può aspettare qualcosa di più».

ADLI – «Sono molto contento. È una sfida che ha vinto lui che si è reso disponibile a cambiare ruolo. Ha giocato con attenzione e qualità e sta dimostrando grande personalità».

CAMBI DI MODULO – «Tengo quasi sempre in conto le caratteristiche dei miei giocatori e poi nel caso cambio piano di gioco rispetto agli avversari. La partita contro l’Atalanta non è andata male per il cambio di gioco. Cerco di avere gli equilibri necessari e di sfruttare le qualità dei miei giocatori».

SULLE POLEMICHE – «Io non pretendo gratitudine per quello fatto in questi anni ma rispetto sì. Chi lo vuole usare lo usa ma non posso andare dietro a tutti. Io sto con i miei giocatori e cerco di farli rendere al massimo e poi quello che sarà, sarà».