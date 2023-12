Pioli Milan al passo d’addio: tre sogni per la panchina del futuro. A chi pensa il club in vista dell’estate

Il Milan ha escluso per ora ribaltoni a stagione in corso ma considera ormai giunta ai capitoli finali l’avventura di Pioli sulla sua panchina. Per questo motivo guarda già ai possibili sostituti.

In vista della prossima estate sarebbero tre i sogni della dirigenza rossonera. Escluso Conte, i rossoneri starebbero pensando a Thiago Motta del Bologna, Italiano della Fiorentina e Farioli del Nizza. A riportarlo è Tuttosport.