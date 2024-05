Pioli Milan, Ielpo perplesso dai tifosi: «Non capisco il loro atteggiamento». Poi DIFENDE il tecnico - Milan News 24

Pioli-Milan, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha contestato l’atteggiamento dei tifosi rossoneri nei confronti del tecnico

Intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha criticato l’atteggiamento dei tifosi del Diavolo nei confronti di Stefano Pioli:

PAROLE – «Faccio fatica a comprendere la protesta dei tifosi del Milan. Si finisce la stagione, il rapporto è un po’ logoro e si cambia, ma Pioli può essere solo ringraziato per quanto fatto in questi 4 anni e mezzo in rossonero».