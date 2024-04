Pioli Milan, due mesi per tenersi il Diavolo: TUTTO sui possibili scenari legati al tecnico tra Europa League e campionato

Pioli-Milan, due mesi decisivi per il futuro: tra Europa League e campionato il tecnico si gioca la conferma a tinte rossonere

Il Milan sta per entrare nei due mesi decisivi della propria stagione e dunque anche nel periodo che deciderà in maniera definitiva il destino di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Dopo un 2024 di altissimo livello a parte l’eliminazione dalla Coppa Italia e dopo un mese di marzo che ha visto il club rossonero collezionare solo vittorie, ora, tra Europa League e campionato, Pioli è chiamato a tramutare in moneta sonante quanto raccolto e seminato finora.

Si parte domani sera a San Siro con la sfida alla Roma valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, prima di incrociare domenica il Sassuolo in campionato per poi giocare il ritorno all’Olimpico e capire se Tomori e compagni potranno disputare le semifinali della seconda competizione continentale fissate per il 2 e 9 maggio.

E il doppio scontro europeo sarà fondamentale anche per capire con quale stato d’animo il Milan si approccerà al derby del 22 aprile contro l’Inter. Una giornata che potrebbe essere storica per i nerazzurri che potrebbero festeggiare matematicamente la seconda stella proprio in casa dei rivali di sempre. Un Milan rinfrancato dal passaggio del turno in Europa potrebbe anche rinviare la festa vincendo finalmente la stracittadina dopo averne perse cinque consecutive.

E la società da che parte sta? Orientativamente il club rossonero vorrebbe continuare con Pioli magari discutendo anche un possibile prolungamento fino al 2026 del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2025.

Chiaro però che l’ago della bilancia penderà da una parte o dall’altra in base allo scenario che si avrà il 22 aprile a mezzanotte: la semifinale di Europa League (soprattutto) e la vittoria nel derby blinderebbero Pioli e farebbero terminare gli spifferi sulla panchina della prossima stagione. Uscire dall’Europa e perdere male contro la squadra di Inzaghi aprirebbe di nuovo il baratro dell’addio. Pioli è pronto a giocarsi le sue carte: in palio un futuro a tinte ancora rossonere.