Pioli cambia il Milan: spunta l’idea del tecnico per migliorare la fase difensiva. Ecco a cosa sta pensando

Stefano Pioli vuole cambiare il Milan migliorandone la fase difensiva: la partita da prendere come esempio è quella col Napoli

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli non è assolutamente soddisfatto della fase difensiva del suo Milan che tra Monza e Rennes, nonostante il passaggio del turno agli ottavi di Europa League, ha incassato addirittura 7 reti.

Il tecnico a Milanello sta pensando di cambiare l’abito tattico della squadra un pò come fatto nel secondo tempo della gara vinta poche settimane fa 1-0 a San Siro contro il Napoli: non più pressione ultra-offensiva ma un baricentro più basso che liberi poi campo per i contropiedisti rossoneri. Qualcosa potrebbe vedersi già domani contro l’Atalanta.