Pioli: «Infortuni? Sono ottimista, troveremo una soluzione»

Stefano Pioli ha parlato della situazione infortuni nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli

Una situazione infortuni delicata al Milan, ma Pioli è ottimista. Le sue parole in conferenza stampa: «Sono ottimista, lavoriamo per trovare delle soluzione. È stato un mese difficile per noi, abbiamo cercato di incrementare il lavoro di recupero e prevenzione, stimolando i giocatori sull’essere più attenti e precisi sui lavori quotidiani. Giocando così tanto spesso un giocatore perde tante partite facilmente».

