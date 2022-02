Pioli in conferenza stampa: «Errori al Var? Io propongo le coppie fisse. E su Ibra...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

EPISODIO UDOGIE – «Decisivo: senza quello probabilmente avremmo vinto la partita. Se l’Udinese in passato ha subito dei torti non è che stasera doveva ricevere indietro dei torti… Il fallo di mano è evidente, è mano! Gli episodi sfavorevoli cominciano ad essere tanti ed è un peccato. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità: non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ci è mancato ritmo, ci è mancata intensità. Sappiamo giocare meglio e lavoreremo per farlo, ma gli episodi ci hanno penalizzato troppo. Non abbiamo avuto ritmo… Non si può giocar solo 45 minuti di gioco effettivo»

VAR – «Ho una mia idea: io tornerei ad avere le coppie arbitrali. Tutti gli arbitri conoscono benissimo il regolamento, ma tutti gli arbitri interpretano diversamente. Io farei le coppie fisse: Marchetti in campo e Guida al VAR oggi, la prossima Guida in campo e Marchetti al VAR. Io non sono contro il VAR, ma oggi si doveva intervenire. Prima c’erano le quaterne, credo si possa fare così per migliorare»

IBRAHIMOVIC – «Sta un po’ meglio, ma fin quando non si allenerà con la squadra non posso essere né troppo fiducioso né positivo. Vedremo nei prossimi giorni»

COME STA LA SQUADRA – « La squadra sta bene dal punto di vista fisico, dobbiamo dare più ritmo muovendo la palla più velocemente e più velocemente noi senza palla. Lavoreremo su tutto: sugli aspetti tattici, sulle posizioni con e senza palla e sulla testa dei giocatori».