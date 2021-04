Pioli: «In caso di conferma avrò solo tre non convocati»

Pioli alla vigilia del match contro il Parma ha parlato in conferenza stampa rispondendo alla domanda sui convocati di domani

GLI UNICI NON CONVOCATI- «Se oggi verranno confermate le situazioni di ieri gli unici non convocati saranno Calabria, Romagnoli e Maldini. Gli altri sono tutti a disposizione per Parma».