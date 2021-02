Pioli: «Il 2-2 in trasferta è positivo. Periodo negativo? Vi dico cosa ne penso»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato la vittoria ottenuta oggi nel match di Europa League contro lo Stella Rossa

Sulla gara – «Non mettiamo di mezzo la voglia quando non ce n’è bisogno. Non abbiamo avuto la qualità di fare il terzo gol. Usciamo dal campo con una non vittoria che avremmo meritato ma soprattutto in superiorità numerica avremmo dovuto fare qualcosa in più. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo avuto situazioni positive ma abbiano anche concesso qualcosina. Era la partita giusta ma non siamo stato in grado di sfruttare la superiorità numerica. Rimane un buon risultato in vista della gara di ritorno ma ci penseremo più avanti. Il 2-2 in trasferta non è quasi positivo, è positivo»

Sulle prestazioni – «Dobbiamo alzare il nostro livello di prestazione, cercare di alzare il nostro livello di prestazione. Si può fare meglio ci siamo andati vicino ma non ci siamo riusciti»

Sul periodo – «Secondo me bisogna fare una valutazione più ampia, abbiamo fatto un periodo mesi fa con tanti infortunati. Chi ha dovuto giocare spesso ha speso tanto, ora dobbiamo ritrovare la condizione di giocatori che ritornano dagli infortuni ma a livello di condizione stiamo bene. Poi, parliamoci chiaro, oggi non è che abbiamo pareggiato perché non abbiamo tenuto a livello fisico»

Su Bennacer – «La nota veramente dolente è la ricaduta per Bennacer che qualcosa ha sentito. Pensavamo di aver fatto di tutto per non correre più rischi ma è un peccato perché stava crescendo tanto»

Sul derby – «Ci sono stati tanti gol negli ultimi derby, chi riuscirà a non subirli vincerà la partita. Siamo vicini sia in classifica che a livello di forza in campo, la sfida arriva nel momento giusto».