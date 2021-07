Pioli: «Ibrahimovic è un esempio in tutto quello che fa»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina, le sue parole su Ibra

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano in edicola questa mattina, le sue parole su Ibrahimovic:

«Mi ha aiutato tanto. Ibra è un esempio in tutto quello che fa. Non ci sta a sbagliare neanche un passaggio nel torello. Pretende il massimo da se stesso e dagli altri. Zlatan e Kjaer hanno cambiato la squadra non solo in sento tecnico, ma anche e soprattutto in senso morale».