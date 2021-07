Pioli: «Gazidis? Tutto il Milan tifa per lui, è la nostra forza»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, ecco le sue parole su Gazidis e l’episodio Kjaer-Eriksen

Su Gazidis: «Tutto il Milan fa il tifo per lui. La sua forza è la nostra, siamo orgogliosi di far parte della sua famiglia. Guarirà e non vediamo l’ora di riaverlo con noi».

Su Kjaer ed Eriksen: «Conoscevo già il valore di Simon. È un uomo di intelligenza e sensibilità rare, e ha usato quelle qualità per salvare un amico. È stato lucido e “preciso” anche in un frangente così drammatico».