Pioli: «I due goal? Serve maggiore attenzione sulle palle inattive»

Pioli, le parole del tecnico rossonero al termine della gara persa per 0-3 dal Milan contro l’Atalanta a San Siro, luce sulle palle inattive

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha così parlato della gara persa per 3-0 contro l’Atalanta di Gasperini.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE- «Non sono preoccupato, non c’è stata solo l’Atalanta in campo perché per diversi tratti siamo rimasti dentro la partita ma non abbiamo saputo pungere soprattutto davanti».

PARTITA CAMBIATA – «I due episodi che hanno cambiato la partita sono i due gol su palle inattive, dobbiamo prestare maggiore attenzione ma non è stata comunque la nostra partita a livello tecnico e se concedi così tanto a questi livelli la paghi».