Pioli: «Hauge può crescere tanto. Sempre avuto fiducia nel gruppo»

Nel post partita di Sparta Praga-Milan su Sky Sport è intervenuto il tecnico rossonero Stefano Pioli per commentare il match

Intervenuto al termine di Sparta Praga-Milan, Stefano Pioli ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Hauge sta facendo molto bene, può crescere tanto, ha grandissime qualità siamo soddisfatti della prestazione. Credo che la sua abilità migliore e 1 vs 1. È veloce con la palla, ma deve imparare a muoversi meglio senza palla. Non può sempre riceverla sui piedi ma deve inserirsi di più dietro al difensore. Chiaramente siamo molto contenti, bravo il club a trovare un ragazzo così interessante.»

«Ho sempre avuto fiducia nel gruppo – continua il tecnico rossonero – chiaro che questi risultati nessuno li aspettava, ma siamo bravi a giocare al massimo le partite ed a pensare subito alla prossima ogni volta. Non avevo dubbi sulla serietà del gruppo e sulle sue qualità tecniche e morali. Inter? Non ho tempo di pensare alle avversarie e i loro risultati, dobbiamo pensare al nostro percorso ed al Parma, che può essere pericoloso quando ha spazi. Facciamo bene fino a Natale e recuperiamo energie, le avversarie sono forti. Il nostro obiettivo è migliorare l’anno scorso e dobbiamo continuare così. Oggi per me è un giorno triste per Paolo Rossi, è stato un mio compagno quando ero giovanissimo alla Juventus. Sempre uumile e disponibile, sono molto dispiaciuto e faccio le mie condoglianze alla famiglia. Era una persona sempre sorridente e determinata, i due fattori migliori nel nostro lavoro.»